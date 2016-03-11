Які продукти не поєднується із заленим чаєм

Всім відомі чудові антиоксидантні властивості зеленого чаю. Але при цьому не всі знають, що його ефект залежить і від їжі, з якою цей чай вживається, пише Здоров'я.

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Завдяки дослідженням,проведеним на мишах, вдалося з'ясувати, якщо змішувати зелений чай з багатою на залізо їжею, перший втрачає свої антиоксидантні властивості. В нормі його основний компонент EGCG є сильнодіючим «вимикачем» мієлопероксидази - ферменту, який виділяється в білих кров'яних клітинах під час запалення. Інактивація мієлопероксидази зменшує ймовірність розвитку запального процесу в кишечнику. Залізо ж нейтралізує дію EGCG зеленого чаю. Ситуація ускладнюється тим, що люди, які страждають запаленням кишечника, як правило, відчувають симптоми анемії та потребують додаткового прийому заліза. Який же вихід з ситуації?

Можна вживати і залізо, і зелений чай, але тільки не за один прийом їжі.