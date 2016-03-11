Вчені виростили в лабораторії живе око

Міжнародна група вчених з Кардіфського університету (Cardiff University) і Університету Осаки (Osaka University) зуміла виростити багатошарову тканину ока зі стовбурових клітин людини.

Раніше вченим вже вдавалося вирощувати в лабораторних умовах сітківку і рогівку, однак зараз вони змогли створити більш складну структуру, повідомляє Медпортал. Вирощена дослідниками з плюрипотентних стовбурових клітин тканина складалася з кришталика, рогівки і кон'юнктиви. Джерелом різних тканин стали клітини рогівкового епітелію, які в ході культивації диференціювалися.

Штучні «очі» були пересаджені кроликам, у яких була штучно викликана рогівкова сліпота. Трансплантація допомогла відновити зір тварин.

Автори на чолі з Ендрю Куантоком (Andrew Quantock) вважають, що успішно проведені експерименти на тваринах свідчать про те, що штучно вирощені тканини ока допоможуть впоратися зі сліпотою і у людей.