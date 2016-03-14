Нова комбінація препаратів ефективна при раку молочної залози

Проведення такої терапії до операції дозволяє за 11 днів досягти істотного зменшення розмірів пухлини або навіть призвести до їх зникнення, пише Медпортал.

Ефективність комбінації трастузумаба і лапатініба була перевірена на пацієнтках з HER2-позитивними пухлинами молочної залози. Дослідження складалося з двох частин. Спершу 130 жінок з операбельним раком молочної залози до операції протягом 11 днів отримували трастузумаб, лапатініб або плацебо. У другій частині експерименту взяли участь 127 пацієнток, які отримували комбінацію препаратів, трастузумаб або плацебо.

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Виявилося, що у 11% учасниць, які отримували комбінацію препаратів, пухлини зникли, а у 17% пацієнток пухлини зменшилися до 5 мм. Нігель Бандред (Nigel Bundred) зазначає, що ніколи раніше вченим не вдавалося досягти таких вражаючих результатів за короткий термін.