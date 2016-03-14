Йога ефективна при тривозі, депресії, посттравматичному стресі

Довгий час вчені намагаються довести, що заняття йогою можуть допомогти людям з клінічною депресією. Однак, мабуть, все не так просто. Фахівці з Університету Північної Кароліни проаналізували дані 13 оглядів, в яких були розглянуті 185 статей на цю тему, пише meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Дослідники виявили: йога ефективна при тривозі, депресії, посттравматичному стресовому розладі. Правда, можливо, позитивний ефект зберігається не дуже довго. Вчені прийшли до висновку, що йога допомагає при депресії тільки в комплексі з іншими методами, такими як психотерапія і ліки.

До речі, співробітники Королівського університету стверджують: йога та інші розслаблюючі вправи показані людям з соціофобією. Релаксація докорінно змінює світосприйняття таких людей. Навколишнє середовище здається їм менш загрозливим, і вони починають бачити світ в позитивному світлі.