"Гормон любові" змушує чоловіків співпереживати жінкам

Дослідники з Університету Хайфи хотіли з'ясувати, чи страждає у чоловіків з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) здатність до співпереживання. Також вони намагалися зрозуміти, чи може введена інтраназально доза окситоцину - "гормону кохання" - підвищити рівень емпатії, пише meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

У дослідженні взяли участь 32 людини з ПТСР і 30 здорових людей. Учасників розділили на дві групи. Вони отримували окситоцин або плацебо. Дослідження показало: добровольці з ПТСР були менш говіркими і менше співпереживали іншим порівняно з контрольною групою. Всього однієї дози окситоцину виявилося достатньо, щоб підвищити рівень емпатії до жінок в учасників і експериментальної, і контрольної групи.

Однак співчуття до чоловіків "гормон любові" у добровольців не будив. Вчені припускають: окситоцин допоможе парам впоратися з проблемами у стосунках і підвищить якість шлюбу. Особливо ефективний він буде у тих випадках, коли чоловік страждає від ПТСР.