ЮНІСЕФ: Близько 3,7 млн дітей у Сирії не бачили нічого, крім війни

Приблизно 3,7 млн дітей у Сирії (одна дитина з трьох) народились після початку конфлікту в цій країні 5 років тому, і їхнє життя формує насильство, страх і втрата дому, заявляє ЮНІСЕФ.

Про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН, передає радіо Свобода.

Відзначається, що в це число входять і 306 тис. дітей, які народилися біженцями від 2011 року.

«Насильство в Сирії стало звичним, досягаючи житла, шкіл, лікарень, клінік, парків, дитячих майданчиків та місць для молитви. Близько 7 мільйонів дітей живуть в бідності, що робить їх дитинство сповненим втрат», – заявив регіональний директор ЮНІСЕФ по Близькому Сходу і Північній Африці Пітер Салама.

У своєму звіті ЮНІСЕФ виявив близько 1,5 тис. грубих порушень прав дітей в 2015 році. Більш як у 60% це були випадки загибелі або поранення дітей в результаті вибухів в густонаселених районах. Більш як третина з цих дітей загинула в школі або по дорозі в або з неї.

Як наголошується в звіті, в сусідніх з Сирією країнах число біженців зараз в 10 разів вище, ніж було в 2012 році. Діти становлять половину від загальної кількості біженців. Понад 15 тис. дітей без супроводу дорослих перетнули кордони Сирії.

Читайте такожУ 2015 році кожна восьма дитина з'явилася на світ в зоні конфлікту - ЮНІСЕФЗа даними ЮНІСЕФ, на початку конфлікту в Сирії більшість дітей, завербованих збройними силами та групами, були у віці від 15 до 17 років і їх використовували для допомоги подалі від лінії фронту. У той же час, за даними ЮНІСЕФ, з 2014 року всі сторони конфлікту стали залучати набагато молодших дітей, у тому числі семирічних, і часто без дозволу батьків. Цих дітей тренують для участі в бойових діях і використовують для вбивства в якості виконавців страт і снайперів.

Звіт констатує, що за війну в Сирії катастрофічно впала відвідуваність шкіл. За даними фонду, понад 2,1 млн дітей у Сирії і 700 тис. в сусідніх з нею країнах не відвідують школи.

«Ще не занадто пізно для дітей Сирії. Вони продовжують сподіватися на життя з гідністю і можливостями. Вони все ще плекають мрії про мир і мають шанс їх здійснити», – заявив Салама. Дитячий фонд ООН закликає світове співтовариство докласти зусиль для припинення порушення прав дітей.

В результаті 5-річної війни в Сирії загинуло понад 270 тис. людей, мільйони були змушені покинути свої будинки.