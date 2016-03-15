У Мехіко оголосили екологічну тривогу

10:11, 15 березня 2016
Зарубіжні новини
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Через вкрай екстремальної екологічної ситуації в мексиканській столиці запроваджені часткові обмеження на користування приватним автотранспортом.

В конце прошлого года власти Пекина объявляли красный уровень тревоги из-за смога / Фото: scmp.com

Влада Мехіко вперше з 2002 року оголосила екологічну тривогу, повідомляє Газета.ру з посиланням на CNN Expansion.

Через вкрай екстремальну екологічну ситуацію в мексиканській столиці запроваджені часткові обмеження на користування приватним автотранспортом.

Громадянам рекомендовано мінімальне знаходження на вулиці.

Наприкінці минулого року влада Пекіна оголошувала червоний рівень тривоги через смог.

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