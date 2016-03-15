Дослідження показало, чому сіль змушує людей переїдати

Відомо: велика кількість солі в раціоні підвищує тиск, погрожуючи серцевим нападом, інсультом та іншими проблемами. А нещодавно було встановлено, що сіль також призводить до активного споживання жирних продуктів, пише meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Примітно: часто в продуктах, що містять багато солі, можна знайти і високий рівень жирів.

З цієї точки зору, особливу небезпеку представляють оброблені продукти і страви з закладів громадського харчування. На цю їжу припадає понад 75% споживання солі. Раніше фахівці говорили: люди більш чутливі до смаку жиру, якщо вони часто споживають жирні продукти. І це підвищує ризик ожиріння. Щоб дослідити вплив солі, вчені зібрали 49 здорових добровольців 18-54 років і попросили їх з'їсти різні види томатного супу. Відрізнялися страви за вмістом солі (0,04, 0,25%, 0,5%, 1% і 2%) і вмістом жирів (0%, 5%, 10% і 20%).

Після першої порції супу добровольці розповідали, наскільки їм сподобалася кожна страва, наскільки то було жирним або солоним. У підсумку найприємнішою була концентрація солі 0,25-5%. А ось з жирами підвищення концентрації не робило страву смачнішою. Правда, концентрація в 20% вже була зайвою. Примітно: люди, чутливі до смаку жиру, воліли його знижену концентрацію в супі. Але це працювало тільки в тому випадку, якщо солі в страві майже не було. Значить, сіль потенційно здатна перебивати смакові уподобання щодо жирів.

Був і другий експеримент: 48 добровольців і шість днів з підготовленими обідами. В обіди входили макарони з соусом, який відрізнявся за вмістом солі та жиру. Учених цікавив обсяг з'їденого за час експерименту у зв'язку з концентрацією солі та жирів. У підсумку, коли страва мала знижену концентрацію солі та жирів, добровольці споживали приблизно на 11% менше їжі і енергії.