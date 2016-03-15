Вчені назвали головну причину глобального ожиріння

Група вчених з Інституту експериментальної генетики показала на мишах, що схильність до ожиріння може передаватися від батьків дітям через епігенетичні механізми. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Genetics, пише lenta.ru.

У своїй роботі генетики використовували самок і самців мишей, які страждали ожирінням та інсулінонезалежним діабетом через дієти з високим вмістом жирів. У мишей вилучили ооцити і сперматозоїди, які запліднили екстракорпорально. Потім отримані зародки були перенесені в матку здорових самок.

Використання сурогатних матерів дозволило виключити цілий ряд факторів, які могли вплинути на потомство, якщо б зародки розвивалися в тілі хворих мишей.

Дослідження потомства показало, що миші були схильні до тих же хвороб, що і їх батьки. При цьому самки з нового покоління були схильні до ожиріння більшою мірою, ніж самці, які, в свою чергу, демонстрували більш сильні скачки глюкози в крові.

Вчені пояснюють результати експерименту впливом епігенетичного успадкування, при якому зміни в обміні речовин викликає регуляція ДНК. Нездоровий спосіб життя може призвести до того, що спеціальні молекули активізують або вимикають певні гени в клітинах організму. Такий ефект може зберігатися протягом кількох поколінь.

За словами генетиків, епігенетичне успадкування може бути причиною глобального поширення цукрового діабету з 1960 року.