Знайдено найефективніший спосіб відмови від куріння

Курці, які поступово знижують кількість викурених сигарет, мають менше шансів позбутися згубної звички порівняно з тими, хто робить це різко і швидко. До такого висновку прийшли британські вчені, автори статті в журналі Annals of Internal Medicine, повідомляє lenta.ru.

Нікола Линдсан-Хоулі (Nicola Lindson-Hawley) і її колеги залучили 697 курців добровольців, яких розділили на дві групи. Їм встановили один і той же день позбавлення від куріння, проте представники першої групи просто переставали курити сигарети, а другої — готувалися до «дня ікс», протягом двох тижнів скорочуючи своє споживання. Всі добровольці мали рівний доступ до никотинових пластирів і жувальної гумки.

Після «дня ікс» вчені півроку опитували добровольців, наскільки успішно йде у них відмова від куріння. Крім того, дослідники вимірювали концентрацію моноокису вуглецю в диханні опитаних (так статус курця можна оцінити об'єктивним чином).

Читайте такожКуріння викликає пошкодження міжхребцевих дисківЗ'ясувалося, що через чотири тижні від тютюну відмовилися 49 відсотків представників першої групи. Серед тих, хто поступово готувався кинути палити, цей показник становить 39 відсотків. Проте вчені попереджають, що їхні висновки застосовні головним чином до тих, хто хоче відмовитися від тютюну якомога швидше — можливо, людям з іншим психологічним настроєм буде зручніше позбавлятися від шкідливої звички поступово.