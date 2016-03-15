Вчені США створили новий пластир для діабетиків

Група вчених з Північної Кароліни створила новий пластир, який здатний самостійно вводити в організм інсулін-продукуючі бета-клітини. Жен Гу (Zhen Gu) та інші дослідники вважають, що використання нового пластиря допоможе діабетикам відмовитися від ін'єкцій інсуліну, повідомляє Медпортал.

Невеликий пластир зможуть використовувати як пацієнти, які страждають на діабет 1 типу, так і ті, у кого діагностували діабет 2 типу. Пластир швидко реагує на зміну рівня цукру в крові і допомагає нормалізувати його – він діє протягом 10 годин.

Раніше дослідницька група вже розробила «розумний» пластир, здатний безболісно здійснювати ін'єкції інсуліну. Проте його використання підходило не всім – з його допомогою було неможливо підібрати відповідну дозу інсуліну.

Одним із способів лікування діабету, що з'явилися останнім часом, є трансплантація бета-клітин. Незважаючи на те, що деякі пацієнти, які пройшли таку процедуру трансплантації, почувають себе добре, у інших виникли ускладнення або відторгнення бета-клітин організмом. Пластир, який здійснює ін'єкції бета-клітин, допоможе вирішити проблему відторгнення клітин, вважають вчені.

До складу пластиря входять мікроголки, сполучені з капсулами, наповненими культуральним середовищем з розташованими в ньому бета-клітинами.

Автори провели експерименти на мишах. Пластир дозволив швидко нормалізувати рівень цукру в крові тварин, що страждали на діабет. Два пластирі одночасно працювали довше – протягом 20 годин, однак надмірної дози інсуліну в організм не вводилося.

Найближчим часом учені планують протестувати дію своєї розробки на людях.