На заході України сьогодні очікуються сильні опади

Очікуються сильні опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

На заході України очікуються сильні опади. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Вдень 15 березня у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікуються сильні опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, попереджають синоптики.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter