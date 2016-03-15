На заході України сьогодні очікуються сильні опади

13:42, 15 березня 2016
Зарубіжні новини
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Очікуються сильні опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Ожидаются сильные осадки / Фото: УНИАН

На заході України очікуються сильні опади.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вдень 15 березня у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікуються сильні опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, попереджають синоптики.

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