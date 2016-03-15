У жінок складніший мозок, тому їм потрібно довше спати - вчені

Оскільки одна з основних функцій сну полягає в тому, щоб дати відпочити мозку, відповідно - що інтенсивнішою є робота мозку, то більше сну потрібно йому для відновлення. Жіночий мозок, задіяний протягом дня більш інтенсивно, тому жінкам потрібно більше часу для сну, пишуть Новини Ізраїлю.

При цьому тим чоловікам, діяльність яких пов'язана з постійним прийняттям рішень і нестандартним мисленням, також необхідно спати довше, ніж середньостатистичному чоловікові.

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Дослідники також виявили, що нестача сну у жінок частіше призводить до депресії і агресії, ніж нестача сну у чоловіків.