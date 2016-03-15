Препарат на основі марихуани виявився ефективним за важкої епілепсії

Про це йдеться у прес-релізі розробника лікарського засобу – фармкомпанії GW Pharmaceuticals, пише Ремедіум.

Читайте такожЗнайдено найефективніший спосіб відмови від курінняУ III фазі клінічних досліджень Епідіолекса (Epidiolex) взяли участь 120 пацієнтів, з них 61 особа отримувала Епідіолекс (щодня 20 мг/кг). Середній вік учасників КД становив 10 років, при цьому близько 30% пацієнтів були віком до 6 років. Разом з експериментальним препаратом діти продовжили прийом стандартних протисудомних ЛЗ.

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Згідно зібраним даним, призначення Епідіолекса сприяло скороченню місячної частоти судомних нападів на 39%. На тлі плацебо частота нападів впала лише на 13%.

Діючою речовиною Епідіолекса (Epidiolex) є очищений каннабідіол, при цьому ліки не містить тетрагідроканнабінол - основного психоактивного компонента марихуани.

За прогнозами аналітиків Thomson Reuters Cortellis, у разі реєстрації, річні продажі Епідіолекса можуть перевищити 1,1 млрд доларів до 2021 року.