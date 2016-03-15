Створено хребці з губчастого полімерного матеріалу

Дослідницька група з Клініки Мейо (Mayo Clinic) разом з Лічун Лю (Lichun Lu) розробила полімерний губчастий матеріал, який може використовуватися для заміни віддалених хребців. У зневодненому вигляді матеріал, основу якого становить оліго-ПЕГ-фумарат, досить компактний, пише Медпортал. Його можна помістити на місце, що залишилося після видалення хребця, після чого губчастий матеріал почне вбирати рідину, присутню в організмі, і збільшуватися в розмірах.

Розробники стверджують, що новий матеріал не буде набухати дуже швидко – це допоможе не ушкодити здорові тканини. Крім того, до його складу можна буде ввести препарати, які допоможуть боротися з пухлинами більш ефективно.

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Вчені перевірили працездатність матеріалу на макеті, що імітує справжній хребет, а крім того протестували безпеку «губки» на живих тканинах. Наступний етап – проведення експериментів з трупним матеріалом, після чого вчені розраховують перейти до проведення досліджень з участю людей.