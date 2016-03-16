Найдавніша ДНК людини розповіла про схрещування видів в доісторичній Європі

Виявилося, що поховані там люди, що жили 430 тисяч років тому, були ближчими до неандертальців, ніж до денисовців, - при тому, що в їхній ДНК знайшли сліди обох груп древніх людей. Нове дослідження представлено в журналі Nature, повідомляє lenta.ru.

Виявлені в Ущелині кісток в горах Сьєрра-де-Атапуерка кістки спочатку класифікували такі, що належать до Гейдельберзької людини (жила в Євразії від 600 до 250 тисяч років тому). Цей вид вважається предком неандертальців, а деякі дослідники відносять його до предків і сучасних людей. Однак в 2013 році мітохондріальна ДНК (мтДНК) останків показала багато спільного з мтДНК денисовців - іншого виду людей, про яких антропологам майже нічого не відомо (крім того, що жили вони на сході і південному сході Євразії).

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Палеогенетики з Німеччини змогли секвенувати ядерну ДНК: вони витягли досить матеріалу з зуба і однієї з кісток ноги - не дивлячись на те, що стародавня ДНК розклалася на короткі фрагменти. Виявилося, що гомініни з Ущелини кісток ближче до неандертальців, ніж до денисовців. Таким чином, ці групи Homo розійшлися вже 430 тисяч років тому - значно раніше, ніж вважали генетики.

Крім того, це відкриття відсуває в минуле термін відділення предків Homo sapiens від неандертальців і денисовців - до 765 тисяч років тому. Раніше вчені вважали, що ця подія відбулася в проміжку 315-540 тисяч років тому. Однак дані іспанської ДНК, крім усього іншого, краще узгоджуються з останніми датуваннями викопних останків древніх людей.

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На наступному етапі відкриття німецьких палеогенетиків призведе до перебудови всього еволюційного древа роду Homo. В даний час у всіх підручниках написано, що Homo sapiens, неандертальці і денисовців походять від Гейдельберзької людини. Однак остання оформилася в окремий вид лише 700 тисяч років тому. Тепер виходить, що останній загальний предок трьох видів - це не Homo heidelbergensis, а давніший і загадковий вид Homo antecessor, який вперше з'являється понад мільйон років тому.

Вчені відзначають, що останки з Ущелини кісток ще не розкрили всіх своїх таємниць. Наприклад, мітохондріальна ДНК у них ближче до денисовської. Це можна пояснити наявністю невідомої гілки євразійських гомінін, які схрещувалися з загальними предками неандертальців і денисовців - але не з представниками групи, які згодом стали чистими неандертальцями. Або ж «іспанська» мтДНК була характерна для всіх цих архаїчних гомінін, і лише потім неандертальці отримали іншу мтДНК з африканської популяції предків Homo sapiens.