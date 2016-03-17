Підключені до інтернету голуби стежитимуть за чистотою лондонського повітря

На птахів одінуть спеціальні рюкзаки з підключенням до інтернету, які будуть передавати дані про стан атмосфери. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на VentureBeat.

Датчики, які знаходяться в рюкзаках, замірятимуть рівень озону і діоксиду азоту в атмосфері. Результати моніторингу забруднення повітря будуть публікуватися в спеціально створеному для цього акаунті в Twitter. Крім того, голубиний патруль отримає свій власний веб-сайт, на якому можна буде відстежити місцезнаходження кожного птаха.

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Кампанія покликана привернути увагу до проблеми забруднення повітря в Лондоні. Крім того, жителі міста стануть бета-тестерами проекту, який Plume Labs надалі планує істотно розширити.

У липні 2013 року інженери з Корнуельського університету розробили для птахів надлегкі електронні датчики, які отримують енергію під час польоту. В оптимальних умовах такий датчик виробляє близько 300 мілліватт електроенергії, що достатньо для живлення іншого обладнання в голубиному рюкзаку: модуля пам'яті, акселерометра і бездротового ресивера.