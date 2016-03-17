Французькі вчені надали докази зв'язку вірусу Зіку з мікроцефалією новонароджених

Результати дослідження опубліковані в журналі The Lancet, пише Ремедіум.

У Французькій Полінезії вірусом Зіку було інфіковано 66% місцевого населення. Дослідники проаналізували серологічні дані і медичні карти інфікованих пацієнтів, зібрані з жовтня 2013 року по квітень 2014-го. Автори зазначили, що за 23 місяці було виявлено 8 випадків мікроцефалії у новонароджених, причому 7 з них були зафіксовані з 1 березня по 10 липня 2014 року.

За словами вчених, 4-місячний проміжок, під час якого було відзначено найвищу частоту народження дітей з мікроцефалією, свідчить про те, що інфікування жінки на першому триместрі вагітності пов'язано з максимальним ризиком порушень розвитку плода.

Читайте такожАмериканські вчені з'ясували, що вірус Зіку вбиває тип тканини мозку, що розвивається

Математичне моделювання розповсюдження інфекції показало, що загальний ризик розвитку мікроцефалії дорівнює 0,02%, тобто мікроцефалія буде діагностована у 2 немовлят з 10 тис. новонароджених. Проте у випадку інфікування жінки під час першого триместру вагітності, вірогідність зростає до 0,95% (95 випадків на 10 тис. новонароджених).