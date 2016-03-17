Трудоголікам загрожують серцево-судинні захворювання

Автори вивчили дані про майже 2000 осіб старше 18 років, які були зібрані в період з 1986 по 2011 рік, пише Медпортал. Дослідники на чолі з Седі Конвей (Sadie Conway) проаналізували взаємозв'язок між частотою переробок і ймовірністю виникнення різних серцево-судинних захворювань.

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Виявилося, що у тих, хто часто затримувався на роботі і працював більше 45 годин на тиждень, захворювання серця розвивалися частіше. У 43% учасників діагностували стенокардію, серцеву недостатність, гіпертонію та інші порушення, включаючи інфаркт та інсульт.

Подібні дослідження проводилися і раніше. У 2015 році було показано, що стрес на роботі збільшує ймовірність ішемічного інсульту на 22%, причому найчастіше інсульт вражав жінок. Серед найбільш «стресових» робіт автори назвали роботу няні та офіціантки.