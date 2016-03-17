Медитація допомагає впоратися з болем

У першу чергу це стосується людей, які тривалий час вживали знеболюючі препарати на основі опіатів, пише Здоров'я. На щастя, і для них є вирішення проблеми – усвідомлена медитація.

Вона не задіює систему опіоїдів, а використовує інші ендогенні механізми для зменшення болю. У 78 здорових випробовуваних викликали неприємні відчуття шляхом нагрівання невеликої ділянки шкіри до 49 градусів за Цельсієм. В якості болезаспокійливого їм пропонували спробувати усвідомлену медитацію. При цьому деяким учасникам паралельно вводили налоксон (інгібітор опіоїдної системи), а іншим - фізіологічний розчин (плацебо).

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В результаті у добровольців з першої групи інтенсивність болю знизилася на 24%, а у другій групі – на 21%. Це свідчить про те, що навіть якщо заблокувати опіоїдні рецептори, «медитативний» організм все одно знайде спосіб впоратися з болем.

Вчені припускають, що в подальшому метод усвідомленої медитації можна буде застосувати для зменшення дискомфортних відчуттів при хронічних станах.