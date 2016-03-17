Оральні контрацептиви збільшують ризик інсульту у жінок із зайвою вагою

Жінки з ожирінням, що приймають протизаплідні таблетки, в 30 разів частіше представниць прекрасної статі з нормальною вагою стикаються з рідкісним типом інсульту - на церебральний венозний тромбоз. Це з'ясували вчені з Амстердамського університету, передає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Тромбоз вен головного мозку зустрічається досить рідко. Він найбільш поширений серед людей молодше 40 років і жінок, які вагітні або приймають гормональні контрацептиви. Існують і інші фактори ризику, наприклад, рак, інфекції і черепно-мозкові травми.

У чоловіків, які страждали ожирінням, і жінок, що не приймали протизаплідні таблетки, ймовірність тромбозу вен головного мозку підвищена не була. Фахівці вважають: жінки з зайвою вагою повинні знати про існуючий ризик. Можливо, їм краще використовувати інші методи контрацепції.