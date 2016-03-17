Вчені пов'язали залежність від смартфона з жадібністю і розбещеністю

Люди, які постійно заглядають у свої смартфони, менш здатні контролювати імпульсивну поведінку і не схильні до економії. До такого висновку прийшли вчені з американського Темпльського університету — психологи Генрі Вилмер (Henry Wilmer) і Джейсон Чейн (Jason Chein). Своє дослідження вони опублікували в журналі Psychonomic Bulletin and Review, повідомляє lenta.ru.

Щоб з'ясувати, який вплив мають мобільні технології на життя людей, психологи вирішили визначити, чи демонструють користувачі смартфонів відкладене задоволення потреби. Іншими словами, чи здатні вони відмовитися від негайного задоволення на користь більш значної вигоди в майбутньому.

Для цього дослідники попросили 91 студента заповнити анкети, в яких потрібно було вказати, скільки часу опитувані витрачають на спілкування по телефону, оновлення свого статусу у доступних через смартфон соціальних мережах, а також на просту перевірку пристрою.

Читайте такожПланшети і смартфони порушують нормальний сон дітейРезультати показали, що ті, хто схильний постійно перевіряти свої телефони, виявляються менш здатними до відкладеного задоволення потреб.

«Звички, пов'язані з мобільними технологіями, наприклад часте заглядання в телефон, пов'язані з неконтрольованими імпульсами більше, ніж з очікуванням задоволення», — говорить Вилмер. За словами вчених, дослідження продемонструвало кореляцію між постійною перевіркою телефонів і знеціненням довгострокових нагород.

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