На іспанському пляжі знайшли кокаїн на 4,5 млн дол.

В Іспанії чоловік, який прийшов на пляж острова Форментера, знайшов три пакети, в яких було понад 80 кілограмів кокаїну.

Як передає ВВС Україна, вартість знахідки, за деякими повідомленнями, оцінюється в 4,5 млн доларів.

Читайте такожВ Черкаській області з квартири вилучено наркотики на суму більш як 0,6 млн грнЗа даними місцевих ЗМІ, до пакету була прикріплена водонепроникна система GPS, за якою контрабандисти збиралися відшукати вантаж.

Місцева поліція не повідомляє подробиць інциденту, бо розслідуванню присвоїли таємний статус.