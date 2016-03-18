Вчені оскаржили міф про шкоду пізнього батьківства

Аналіз даних про чотири мільйони батьків і дітей Північної Європи, які жили в XVII-XIX століттях, розвіяв поширені уявлення про те, що пізніше батьківство і виживання дітей в сучасних розвинутих суспільствах сприяють накопиченню небезпечних мутацій і шкодять загальному здоров'ю популяції. Дослідження представлено в журналі препринтів bioArxiv, а коротко про нього розповіла lenta.ru з посиланням на New Scientist.

Багато біологів вважають, що еволюція в розвинених країнах зупинилася, бо майже всі діти доживають до повноліття — і медицина більше не дозволяє природі проводити природний відбір. Проте німецький психолог Рубен Арслан (Ruben Arslan) і його колеги знайшли свідчення того, що еволюція все ще триває, а шкідливі мутації прибираються з популяції.

Арслан підняв записи у церковних книгах про народження і смерті жителів Німеччини, Швеції, а також провінції Квебек — і порівняв їх з сучасною шведською медичною статистикою. Раніше дослідження показали, що кожен зайвий рік життя батька (перед зачаттям) додає його дитині приблизно дві додаткові мутації (на рівні генів). Однак Арслан виявив, що шансів перейти далі у цих мутацій менше: у пізніх дітей своїх нащадків народжується менше (приблизно на 5 відсотків).

Причина цього явища в тому, що зайві мутації роблять зачаття і народження здорових дітей більш важким. Крім того, вчені з'ясували: хоча в ХХ столітті вік, в якому у чоловіків з'являється перша дитина, сильно виріс, середній вік батьків по популяції зараз став нижчим, ніж в XVI столітті.