Щоб схуднути, потрібно їсти в тиші, радять експерти

Людина повинна чути тільки те, як вона жує. Цей звук допомагає стежити за кількістю вживаної їжі. Так, включати телевізор або гучну музику під час їжі не варто, передає meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Дослідники з Університету Брігама Янга провели три експерименту. В одному з експериментів вчені порівнювали, скільки з'їдали добровольці, які слухали гучну музику, і ті, хто їв в тиші. Вчені встановили: музика заглушала звук жування. Люди, які слухали музику, їли більше. Вони з'їдали 4 кренделі, а ті, хто музику не слухав, - всього 2,75.

А фахівці з Університету Уінона рекомендують тим, хто худне, змінити думку про себе. Виявляється, якщо вважати себе прихильником здорового харчування, то дотримуватися дієти буде простіше. Дослідження вчених довело, що такий підхід працює.