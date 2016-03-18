Ходьба допомагає спалити більше калорій, ніж вважалося раніше

Дослідження, поведене в Південному методистському університеті, показало: точність існуючих методів підрахунку калорій при ходьбі по рівній твердій поверхні залишає бажати кращого. У 97% випадків, розглянутих вченими, через такі розрахунки здавалося, що людина витратила менше калорій, ніж насправді, пише meddaily.ru з посиланням на DNA India.

Фахівці придумали нову формулу. Вона розраховує витрата калорій при ходьбі у дорослих і дітей приблизно в 4 рази точніше, а тільки у дорослих - приблизно в 2-3 рази точніше. Формула використовується незалежно від росту, ваги і швидкості ходьби.

До речі, ходьба по сходах не тільки допомагає підтримувати хорошу форму. Вона корисна ще й для мозку. Про це нещодавно розповіли співробітники Університету Конкордія. Їх дослідження показало: чим більше сходових прольотів проходили учасники, тим молодшим був їх мозок.