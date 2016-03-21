Люди з аутизмом помирають раніше - дослідження

Посилаючись на недавні дослідження, проведені в Швеції, благодійна організація Autistica назвала проблему передчасної смерті аутистів "величезною прихованою кризою".

Дослідження, результати якого оприлюднено в "Британському журналі психіатрії", стверджує, що люди з аутизмом помирають у середньому на 16 років раніше.

Організація хоче зібрати 10 мільйонів фунтів стерлінгів для подальших досліджень у цій сфері, пише ВВС.

Згідно з оцінками, у Великобританії 1% населення - або 700 тисяч людей - мають аутизм, і це викликає труднощі в тому, як вони спілкуються і розбудовують відносини з іншими.

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Епілепсія і самогубство

Шведське дослідження проаналізувало стан здоров'я й історії хвороб 27 000 дорослих, які страждають аутизмом, і використало 2,7 мільйона людей як контрольну вибірку для населення в цілому.

Дослідження, проведене Каролінським інститутом, виявило, що люди з аутизмом і спричиненим хворобою відставанням у розвитку, помирають на понад 30 років раніше - в середньому в 39 років.

У цій групі людей головна причина ранньої смертності - епілептичні напади.

Вчені досі не можуть пояснити зв'язку між аутизмом та епілепсією, саме тому благодійна організація прагне зібрати кошти на нові дослідження.

Шведське дослідження також твердить, що люди з аутизмом, який не супроводжується відставанням у розвитку, помирають у середньому на 12 років раніше - у віці 58 років, а не 70.

У цій групі головною причиною передчасної смертності після хвороб серця є самогубство.

Згідно з попередніми дослідженнями, аутичні жінки більше схильні до самогубства, ніж чоловіки, і лише половина людей, що страждають на аутизм і які замислювалися над самогубством, були зараховані до тих, хто має депресію.

Дослідження, яке було опубліковано в мережі в листопаді 2015 року, було проведене д-ром Татєю Гірвіковскі, яка описала свої висновки як "шокуючі і сумні". Вона сказала, що існує нагальна потреба розширити знання в цій галузі.

"Ганебно"

Виконавчий директор організації Autistica Джон Спірс сказав ВВС, що число смертей серед дорослих з аутизмом є "величезною прихованою кризою".

"Нерівність у результатах для людей, що страждають на аутизм, яка випливає з цих даних, є ганебною", - сказав він.

Як "спектральна" недуга, аутизм впливає на людей по-різному і має симптоми, які варіюються від легкої до дуже важкої.

Близько чверті людей з аутизмом говорять дуже мало або взагалі не розмовляють, у той час як за статистикою тільки 15% знаходять роботу.

І майже три чверті людей з аутизмом мають принаймні один пов'язаний із ним розлад психічного здоров'я, в той час як 40% мають два такі розлади, кажуть автори дослідження.

Autistica також хоче, щоб уряд провів загальнонаціональний огляд смертності при аутизмі, і готує петицію, яку цього року буде передано на Даунінг-стріт.

Марк Левер, виконавчий директор Національного аутистичного товариства, зазначив, що ситуація у Британії може бути ще гіршою.

"У нас немає підстав вважати, що ситуація в нашій країні сильно відрізняється", - додав він.

Речник міністерства охорони здоров'я сказав: "Ми досягли монументальних успіхів у лікуванні таких розладів як аутизм, але нам треба ще більше прискорити прогрес.

"Саме тому ми працюємо з людьми, що страждають на аутизм, і їхніми опікунами, щоб переконатися, що вони мають доступ до медичного обслуговування відповідно до їхніх потреб".

Джилл Акерс - матір 19-річної Елліс, яка має аутизм і в якої нещодавно почалися епілептичні напади.

"Коли бачиш, як твоя дитина переживає напад, це шокує і болить, - каже жінка. - Та усвідомлення, що, як людина з аутизмом і епілепсією, вона ще й може передчасно померти, - це подвійний удар. Нам потрібні відповіді вже зараз. Не можна просто чекати і спостерігати, як люди з аутизмом помирають через брак досліджень і спеціалізованого догляду.

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Аутизм: факти

Аутизм коштує економіці Великобританії 32 млрд фунтів на рік, більша частина яких іде на забезпечення довічного догляду, каже благодійна організація Autistica.

На дослідження аутизму у Великобританії витрачають 4 млн фунтів на рік.

Більшість людей, які страждають на аутизм, дорослі, але мало відомо про те, як цей стан змінюється з плином часу. Тільки 2% фінансування досліджень було зосереджено на тривалості життя хворих.

У ранньому дитинстві деякі діти з аутизмом не лепечуть або використовують інші голосові звуки.

Старші діти мають проблеми з використанням невербальних методів взаємодії з іншими людьми - наприклад, у них виникають труднощі з зоровим контактом, з виразами обличчя, мовою тіла і жестів, кажуть медики.