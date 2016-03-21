Вакцина проти лихоманки Денге виявила 100% ефективність

Це захворювання поширене в тропічних і субтропічних регіонах, пише Медпортал. Щорічно вірусом заражаються близько 400 мільйонів осіб у всьому світі – нерідко захворювання перебігає безсимптомно, однак приблизно у 2 мільйонів людей розвивається геморагічна лихоманка, щорічно виносить тисячі життів.

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Розробники вводили вакцину 21 учаснику експерименту. Через півроку після вакцинації добровольці піддавалися дії одного з чотирьох штамів вірусу. Вакцина, яка отримала назву TV003, показала 100% ефективність. У 20 осіб, які входили до контрольної групи, яким TV003 не вводилася, були зафіксовані симптоми захворювання.

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У лютому в Бразилії почалися випробування, в яких візьмуть участь близько 17000 осіб. Крім того, ефективність вакцини буде перевірена і в Бангладеш. Зараз до використання дозволена лише одна вакцина проти вірусу Денге – Dengvaxia, розроблена компанією Sanofi.