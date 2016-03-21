Фізичні вправи допомагають подолати психоз

Дослідники з університету Манчестера запропонували свій оригінальний спосіб боротьби з психозом, який точно не зіпсує пацієнту фігуру – фізичні вправи, пише Здоров'я.

Подібна методика особливо рекомендована молодим людям, які вперше стикнулися з психічним розладом. Вчені вважають, що раніше людина встановить для себе правильний режим тренування, то швидше увійде в потрібний режим і забезпечить собі хороші шанси на довгострокове фізичне і психічне здоров'я. Новий метод лікування психозу вже протестований на 31 хворого у віці 18-35 років.

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За участю самих пацієнтів для кожного був розроблений індивідуальний план занять. Це ще один важливий психологічний момент – особистий внесок пацієнта в складанні програми лікування підвищує його мотивацію і націленість на успіх. Про це свідчать результати пілотного дослідження: учасники перевиконали план тренувань, намічений вченими, схудли і стали відчувати себе значно краще. Проведений психологічний тест показав, що у них зменшилася вираженість клінічних симптомів захворювання.