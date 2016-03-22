Ефективність протипухлинних препаратів перевірять на гідрогелевих тканинах

09:19, 22 березня 2016
Зарубіжні новини
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За допомогою 3D-друку австралійські вчені змогли створити гідрогелеві структури, що імітують тканини людини.

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Автори вважають, що їх можна буде використовувати для тестування протипухлинних препаратів, пише Медпортал.

Дітмар Хутсмахер (Dietmar Hutmacher) і його колеги з Технологічного університету Куинсленда (Queensland University of Technology) пояснюють, що гідрогелеві «тканини» можна буде заселяти раковими клітинами, моделюючи таким чином ті чи інші пухлинні процеси.

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Модель допоможе не тільки перевірити ефективність ліків, але і підібрати хіміотерапевтичний режим, що індивідуально підходить для кожного пацієнта. Одночасно можна тестувати одразу декілька препаратів.

Важливо і те, що гідрогель можна отримувати у великих кількостях, а вартість його виробництва невисока.

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