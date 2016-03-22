Остеопороз вилікували за допомогою ін'єкцій стовбурових клітин

Автори на чолі з Джоном Давієсом (John Davies) вводили тваринам, що страждають на остеопороз, ін'єкції мезенхімальних стовбурових клітин, отриманих у здорових гризунів, пише Медпортал. Огляд тварин через півроку після ін'єкції показав, що введення клітин призвело до відновлення цілісності кісткової тканини і послаблення симптомів остеопорозу.

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Перевагою мезенхімальних стовбурових клітин є те, що вони можуть диференціюватися в клітини інших типів, а крім того вони не відторгаються після введення.

Вчені вже зараз почали проводити перші випробування методики на пацієнтах, що страждають остеопорозом. Ці роботи ведуться спільно з дослідниками з США. Мезенхімальні стовбурові клітини були введені літнім людям, а тепер автори спостерігають за наслідками цієї процедури. Всі учасники експерименту регулярно здають аналіз крові для того, щоб можна було стежити за маркерами, асоційованими з кістковим зростанням. Протягом п'яти років автори планують провести більш масштабні дослідження.