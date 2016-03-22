ВООЗ зупинила продаж протитуберкульозних ліків виробництва Svizera Labs
10:05, 22 березня 2016Зарубіжні новини
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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) призупинила дію маркетингових дозволів на всі препарати проти туберкульозу індійської компанії Svizera Labs – основного постачальника протитуберкульозних ЛЗ на ринки, що розвиваються.
REUTERS
У ВООЗ повідомили, що призупинення ліцензій пов'язана з порушенням виробничих стандартів на заводі Svizera Labs, повідомляє ремедіум з посиланням на Reuters.. Також міжнародна організація запустила перевірку партій лікарських препаратів, що вже надійшли у продаж. У разі необхідності ВООЗ готова відкликати з ринку неякісні медикаменти.
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У вересні 2015 року ВООЗ винесла попередження Svizera Labs у зв'язку з виявленням в чистих зонах виробничого майданчика забруднених поверхонь, а також через недотримання співробітниками заводу санітарних стандартів та помилок у документації.
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