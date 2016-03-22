Доступ до новітніх ліків мають лише 2% пацієнтів з мультирезистентної формою ТБ

У міжнародній організації підкреслюють, що в ході реалізації благодійних проектів було показано, що 75% і 80% пацієнтів, що приймали новітні ЛЗ, успішно видужували після 6-місячної терапії. У той час як стандартне лікування було ефективно тільки в 50% випадків.

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На думку фахівців з Лікарів без кордонів необхідно активізувати роботу по реєстрації протитуберкульозних ліків у країнах з високими показниками захворюваності на туберкульоз. Члени неурядової організації також закликають виробників зробити більш доступною вартість ЛЗ.

У той же час урядам рекомендовано прискорити заходи із впровадження нових лікарських засобів у медичну практику та тимчасово зняти обмеження на імпорт нових ЛЗ для лікування туберкульозу.

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Автори доповіді відзначають, що в даний час ціна одного курсу деламаніду в країнах становить 1,7 тис. доларів. Вартість лікування одного пацієнта бедаквіліном сягає 3 тис. доларів, хоча хворі в деяких бідних країнах можуть отримати необхідний препарат у рамках благодійної програми. При цьому вартість менш ефективною стандартної терапії туберкульозу становить 1,8-4,6 тис. доларів.