У Сумській області дві шахрайки виманили у пенсіонерки 51 тис. грн за "зняття порчі"

У Сумській області співробітники поліції розшукують двох шахрайок, які виманили у пенсіонерки 51 тис. грн за «зняття порчі».

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Сумській області, 21 березня до чергової частини Білопільського відділення поліції звернулася 77-річна місцева жителька, повідомивши, що стала жертвою шахрайства.

Як з'ясувалося, у першій половині дня у двір, де мешкає подружжя пенсіонерів, зайшли дві невідомі жінки попити води. Поки чекала одна у дворі, інша разом з господинею пройшла в будинок. Трохи поспілкувавшись з пенсіонеркою на різні теми, незнайомка заявила, що і господарству, і людям, які тут проживають, «наведено порчу» на втрату здоров'я та інші великі неприємності. Але цього нібито можна уникнути, заплативши за «зняття порчі».

Пенсіонерка дістала всі сімейні заощадження – 51 тис. грн – і передала гроші в руки шахрайки. Коли ж прийшла в себе, зайди зникли.

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