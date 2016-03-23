У Бразилії кількість випадків мікроцефалії перевищила 900

У Бразилії зросла кількість підтверджених і підозрюваних випадків мікроцефалії, передає Газета.ру з посиланням на Reuters. Влада вважає, що захворювання може бути пов'язане з вірусом Зіка.

За останніми даними, зафіксовано 907 підтверджених випадків мікроцефалії у дітей, ще 4,3 тис. немовлят проходять перевірку, сумарно кількість збільшилася на 69 за тиждень.

У лютому повідомлялося, що в Бразилії три людини померли від ускладнень після лихоманки Зіка.

В країні розслідують потенційний зв'язок між лихоманкою Зіка і більш як 4 тис. захворювань мікроцефалією (захворювання, при якому у плода значно зменшені розміри черепа і головного мозку).