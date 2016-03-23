Соцмережі допомагають людям з рідкісними захворюваннями знайти один одного

Дослідники вивчали, як часто члени асоціацій хворих різними захворюваннями користувалися інтернетом для пошуку інформації та обговорення проблем, передає meddaily.ru з посиланням на Business Standard.

Дослідження показало, що соцмережі спрощували процес обміну інформацією про здоров'я і дозволяли людям отримати нові знання. Вчені додають: для людей з рідкісними хворобами обмін особистим досвідом особливо важливий, бо про такі захворювання медикам відомо мало. Отже, звичайні джерела медичної інформації не допомагають цим хворим дізнатися більше про свою проблему.

Читайте такожІнтернет-залежність підриває імунітет - дослідженняДо речі, нещодавно дослідники з Університету Ньюкасла говорили про те, що Twitter дарує людям з порушеннями мовлення можливість спілкуватися. За словами вчених, люди з порушеннями мовлення чудово вміють створювати короткі і лаконічні повідомлення. У повсякденному житті співрозмовники часто намагаються закінчити пропозиції за них. Так що ці люди намагаються донести свою думку якомога швидше і зрозуміліше. Тому Twitter - їх стихія.