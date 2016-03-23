Соцмережі допомагають людям з рідкісними захворюваннями знайти один одного
Для людей з рідкісними хворобами обмін особистим досвідом особливо важливий, оскільки про такі захворювання медикам відомо мало.
Дослідники вивчали, як часто члени асоціацій хворих різними захворюваннями користувалися інтернетом для пошуку інформації та обговорення проблем, передає meddaily.ru з посиланням на Business Standard.
Дослідження показало, що соцмережі спрощували процес обміну інформацією про здоров'я і дозволяли людям отримати нові знання. Вчені додають: для людей з рідкісними хворобами обмін особистим досвідом особливо важливий, бо про такі захворювання медикам відомо мало. Отже, звичайні джерела медичної інформації не допомагають цим хворим дізнатися більше про свою проблему.
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