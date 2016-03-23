Вчені попереджають про небезпеку носіння контактних лінз

Все це негативно позначається на здоров'ї очей і може призвести до розвитку серйозних захворювань, пише Медпортал.

Автори на чолі з Марією Домінгез-Белло (Maria Dominguez-Bello) аналізували зразки бактерій, узятих з поверхні ока, зі шкіри навколо очей і безпосередньо з поверхні контактних лінз. 9 учасників дослідження носили контактні лінзи, а 11 ними не користувалися. Експеримент тривав 6 тижнів.

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Виявилося, що у тих, хто носив лінзи, бактеріальний склад на поверхні ока і шкіри був схожий. Дослідники вважають, що саме зміна мікробіома у людей, які надають перевагу контактним лінзам, може збільшувати ризик розвитку гігантського папілярного кон'юнктивіту і кератиту – запалення рогівки ока. Зміни бактеріального складу вчені пов'язують із занесенням бактерій зі шкіри при надіванні лінз.