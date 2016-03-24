Напади в Брюсселі: десятки постраждалих у критичному стані

За останніми даними, в результаті трьох вибухів в Брюсселі 22 березня загинула 31 людина, поранення різного ступеня тяжкості отримали близько 300, повідомляє ВВС.

Серед постраждалих - громадяни 40 держав. У лікарнях в різних містах Бельгії залишається 150 людей, 61 людина - у критичному стані, четверо в комі і до цього часу не ідентифіковані.

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Багато пацієнтів отримали опіки і рани, які характерні для учасників бойових дій, в тому числі від шрапнелі. Маггі де Блок передбачає, що кількість жертв терактів в найближчі дні може збільшитися.

За даними бельгійської прокуратури, теракти здійснили чотири нападники, один з яких вижив і переховується.

Відповідальність за вибухи взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".