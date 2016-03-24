Справа щодо вакцин у Китаї: арештовані 37 людей

Арешти пройшли після того, як минулого місяця поліція у Шаньдуні арештувала матір і доньку, яких звинувачують у незаконній торгівлі вакцинами, пишет ВВС.

За підрахунками, партії вакцин приблизно на $88 млн при цьому неправильно зберігали або транспортували.

Вважають, що нелегальна мережа з торгівлі вакцинами діяла з 2011 року.

Скандал викликав велике обурення у Китаї.

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Влада наказала провести перевірки виробників, торговців і покупців вакцин.

Як підозрюють, учасники незаконної схеми купували вакцини у різних продавців - як ліцензованих, так і неліцензованих. Потім їх за завищеною ціною продавали як незаконним агентам, так і легальним установам із контролю за захворюваннями, повідомляє агенція Синьхуа.

Вважають, що мережа налічувала сотні учасників у 20 провінціях.

Хоча влада знала про неї від квітня, громадськість дізналася про це лише в п'ятницю, коли чиновники розпорядилися, щоб постачальники допомогли їм відстежити потенційних жертв.

Така затримка розгнівала багатьох у Китаї. Вони запитують, чому влада не попередила людей раніше.

Місцева влада до п'ятниці повинна визначити тих, хто придбав ці вакцини.

Розслідування торкнулося трьох фармацевтичних компаній, повідомляє Синьхуа із посиланням на слідство. Одній із них наказали призупинити діяльність.

У китайському офісі Всесвітньої організації охорони здоров'я кажуть, що вакцини необхідно правильно зберігати, інакше вони можуть стати менш ефективними.

Водночас ВООЗ наголошує, що неправильо збережені вакцини не становлять великої небезпеки для здоров'я.