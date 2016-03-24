Грамотний режим сну допоможе схуднути

Якщо ви вирішили скинути вагу, пам'ятайте: успіх гарантований лише в тому випадку, якщо будете досить спати. Як передає meddaily.ru з посиланням на The Sun Daily, багато дієтологів не враховують кількість годин сну в житті пацієнтів. А це неправильно, адже недосип підвищує ризик ожиріння. Відбувається це хоча б через банальну втому - знижується рівень фізичної активності, організм шукає жирну або вуглеводну їжу для поповнення сил.

Вчені радять лягати спати, як тільки "напали" позіхання. Немає нічого страшного в тому, щоб відійти до сну о 22:00. Притому, декому від природи потрібно більше спати (це визначено генами). Тому якщо вам вистачає п'ять годин, щоб виспатися, не варто валятися в ліжку довше. Окреме питання - освітленість. Перебування в приміщеннях з поганим світлом або з лампами денного світла порушує регуляцію мелатоніну - "гормону сну".

У вихідні варто вставати в звичний для вас час. Краще вдень поспати 20 хвилин, ніж ламати режим. Звичайно, ввечері не рекомендується споживати продукти з кофеїном (кава, чай, енергетики, содова, шоколад). Кофеїн стимулює нервову систему і змінює активність мелатоніну та аденозину - двох нейропередатчиків, важливих для сну.

А ще на сон впливає раціон. Виходить замкнуте коло. Було доведено: активне споживання жирів, цукрів уповільнює травлення і підвищує температуру тіла. Між тим, для глибокого сну потрібне зниження температури. У свою чергу, алкоголь спочатку викликає сонливість, однак при переході до фази глибокого сну можливе виникнення проблем. Спиртне не дає виділятися адреналіну, порушує активність триптофану і серотоніну, необхідних для регулювання сну.