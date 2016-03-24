Сонячні ванни збільшують тривалість життя - дослідження

Хоча перебування під сонцем підвищує ризик раку шкіри, люди, які не уникають сонячних ванн, живуть довше за інших, показало дослідження. Мабуть, секрет криється в високому рівні вітаміну D, що виробляється під впливом сонця, пише meddaily.ru з посиланням на Refinery29. Цей висновок був зроблений за підсумками аналізу даних 29518 шведок 25-64 років.

Відштовхуючись від їх способу життя, наявності шкідливих звичок і частоти прийому сонячних ванн, вчені спробували спрогнозувати тривалість життя. Згідно статистичної моделі, жінки, які уникали сонця, мали підвищений ризик настання смерті в наступні 20 років у порівнянні з тими, хто отримував хоча б помірну дозу сонячного опромінення. А хто часто бував на сонці, мав знижений ризик смерті внаслідок хвороби серця.

Фахівці визнають: люди, які ведуть активний спосіб життя, багато часу проводять на вулиці. А це в будь-якому випадку корисно для здоров'я. Однак не варто забувати про захист. Пошкодження шкіри відбувається вже через 15 хвилин після перебування на сонці. Тому варто уникати полуденних променів і користуватися сонцезахисними засобами.