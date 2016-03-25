У Брюсселі кількість потерпілих під час терактів зросла до 316 осіб

Як передає Газета.ру про це повідомив МОЗ Бельгії.

«22 березня 316 потерпілих було доставлено в 25 університетських та регіональних бельгійських лікарень і в опікові центри», - йдеться в повідомленні відомства.

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За інформацією міністерства, 121 поранений, як і раніше, перебуває в лікарні, їх було розподілено по 48 бельгійських та двох французьких лікарнях.

22 березня в Брюсселі сталося три вибухи, під час яких загинуло 32 особи. Відповідальність взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».