Вірус Зіка потрапив до Південної Америки раніше, ніж припускали вчені

Вважалося, що вірус міг опинитися в Бразилії під час проведення Чемпіонату світу з футболу в 2014 році, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Дослідники провели аналіз генетичного коду зразків вірусу, взятих у людей з різних частин країни. Вони дійшли висновку, що вірус вже був у Бразилії наприкінці 2013 року. Проте виявити його вдалося лише за два роки.

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Вірус Зіка швидко поширюється країнами Латинської Америки. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила його загрозою планетарного масштабу. Вірус й досі погано вивчений, і медики не знають точно, які захворювання він може викликати у людей.

Вважається, що з вірусом Зіка пов'язане зростання числа новонароджених з мікроцефалією - зменшеним мозком. У Бразилії народилися кілька тисяч дітей з цим діагнозом. При цьому вакцини досі немає.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, окремі випадки лихоманки Зіка зафіксовані у всіх частинах світу. У ВООЗ не виключають, що надалі масштаб епідемії зросте ще сильніше. У зв'язку з цим організація має намір прискорити вивчення вірусу.