Японська дієта подовжує життя - дослідження

Вчені з Токіо вважають: секрет довголіття японців полягає в збалансованому споживанні злаків, овочів, фруктів, а також в оптимальній кількості риби і м'яса в раціоні. У 2005 році уряд Японії розробив схему правильного і збалансованого харчування, передає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Дослідники вирішили вивчити зв'язок між дотриманням рекомендацій уряду і смертністю. Вони проаналізували дані про харчування та спосіб життя 36624 чоловіків і 42920 жінок у віці від 45 до 75 років. Учасники не страждали від раку, інсульту, хвороб серця і захворювань печінки. Вчені стежили за добровольцями протягом 15 років.

Фахівці виявили, що чоловіки і жінки, які харчувалися за схемою, протягом дослідження вмирали на 15% рідше. Зокрема, у них виявився знижений ризик цереброваскулярних захворювань. Дослідники прийшли до висновку: збалансоване і помірне споживання злаків, овочів, фруктів, м'яса, риби, яєць, кондитерських виробів, алкогольних напоїв, і соєвих молочних продуктів знижує ризик передчасної смерті.