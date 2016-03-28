В організмі людини виявили клітини, які нейтралізують ВІЛ-інфекцію

Стаття з результатами роботи опублікована в журналі Science, передає Лента.ру.

Відомо, що деякі люди, інфіковані вірусом імунодефіциту людини, можуть виробляти антитіла, які здатні ефективно нейтралізувати штами небезпечного вірусу. Щоб змусити організм здорової людини зробити необхідні антитіла, необхідно провести імунізацію за допомогою спеціальних білків вірусу — імуногенів (антигенів).

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Успіх імунізації залежить від здатності імуногена зв'язуватися із спеціальними клітинами — В-лімфоцитами, активуючи їх і примушуючи виробляти антитіла. Дослідницька група виявила, що у більшості людей існують «зародкові клітини-попередники, які можуть синтезувати антитіла класу VRC01, необхідні для боротьби з ВІЛ.

Завдання вчених полягало в тому, щоб розробити такий імуноген, який міг би зв'язатися з тими B-лімфоцитами, що потенційно відповідають за імунітет проти вірусу імунодефіциту. Для цього імуноген повинен бути дуже специфічним, оскільки потрібні клітини-попередники дуже рідкісні серед всіх інших B-лімфоцитів.

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Раніше імунологи синтезували білок-імуноген, названий EOD-GT8 60mer. У клінічних дослідженнях на мишах тварини, вакциновані білком, виробили антитіла VRC01-класу. Якщо EOD-GT8 60mer здатний викликати подібну реакцію і в людини, то необхідно буде розробити ще кілька імуногенов, які всі разом викличуть синтез широкого спектру антитіл, здатних боротися з ВІЛ.

Кілька днів тому в журналі Scientific Reports з'явилася стаття, в якій генетики продемонстрували здатність технології CRISPR/Cas9 видалити вірусні гени ВІЛ інфікованих Т-лімфоцитів, яких зазвичай вражає вірус. Результати роботи можуть допомогти розробити нові методи терапії хворих на СНІД.