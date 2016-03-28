Вчені створили мікроорганізм з мінімумом генів

За основу автори взяли генетичний матеріал мікроорганізму Mycoplasma mycoides – з нього вилучили майже половину генів, залишивши лише 473. Дослідники відзначають, що функції 149 генів зараз практично не вивчені, пише medportal.ru.

Роботи по створенню мікроорганізмів із штучно синтезованим геномом почалися кілька років тому, але зараз вченим вдалося не тільки створити бактерію з таким геномом, але й істотно скоротити кількість генів. Незважаючи на те, що збережено лише половина геному, бактерії повністю функціональні – вони здатні до розмноження і передачі спадкової інформації.

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Вчені планують використовувати новий мікроорганізм у подальших експериментах – з його допомогою можна буде отримувати організми з новими функціями. Крім того, аналоги 473 генів присутні практично у всіх організмів на Землі – їх роботу тепер можна буде вивчити більш детально.