Довго спати вдень однозначно шкідливо, довели вчені

Вчені давно говорять про те, що денний сон підвищує ризик метаболічних розладів. Але це правда лише частково. Коментує Томохиде Ямада, співробітник Університету Токіо: "Був проведений аналіз 21 дослідження, що включав дані 307237 добровольців. І він виявив однозначний зв'язок між тривалим денним сном, а також денною сонливістю і більшою поширеністю хвороб серця і діабету 2 типу".

Отже, чим більше ви спите, тим вищий ризик метаболічного синдрому, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India. В принципі, ризик різко зростає після 40 хвилин, витрачених на сон. Якщо людина спить 90 хвилин, то ймовірність розвитку метаболічного синдрому збільшується на 50%. Аналогічна залежність спостерігається і щодо відчуття сильної втоми вдень.

Читайте такожЗ недосипанням пов'язали несправедливі судові рішенняЦікаво, що відзначалося незначне зниження ризику метаболічних розладів, якщо людина спала менш як 30 хвилин. Ямада підкреслює: сон критично важливий для здоров'я. Втім, як і здоровий раціон і фізична активність. Нетривалий сон, допустимий вдень, може позитивно позначитися на здоров'ї.