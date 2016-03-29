Падіння народжуваності в сучасному світі пояснили жадібністю

Головним винуватцем падіння народжуваності в сучасному світі є конкуренція за високий соціальний статус, що виражається у володінні престижними речами. До такого висновку прийшли американські антропологи, автори статті в журналі Philosophical Transactions of the Royal Society B, повідомляє lenta.ru.

Падіння народжуваності зазвичай пояснюють скороченням дитячої смертності, доступом до сучасних засобів контрацепції і бажанням жінок відкласти народження дітей, наприклад, щоб отримати освіту. Однак, на думку авторів статті, цих факторів недостатньо.

Вони відзначають, що найбільш різко народжуваність падає на територіях з сучасним ринком праці — їх характеризує жорстка конкуренція за робочі місця і нескінченну різноманітність товарів народного споживання, що сигналізують про благополуччя і високий статус індивіда.

Читайте такожКонтрацептиви можуть призвести до раку мозкуЦю гіпотезу антропологи довели на прикладі народності цимане (мисливців-збирачів з болівійської Амазонії). У звичайній сім'ї цимане — дев'ять дітей, і батькам нескладно знайти їжу та одяг для всіх нащадків.

Однак коли цимане переїжджають у міста (або навіть у сільські поселення в передмістях), ближче до розвиненого іспаномовного населення, середня кількість дітей у сім'ї падає до трьох (у селах — до п'яти-шести). Справа в тому, що цимане починають втягуватися в ринкову економіку. «Свої перші заробітки вони витрачають на несподівані речі — дорогі наручні годинники або рюкзак для дитини-школяра (замість традиційної сумки). Мені здалося, що ці речі є насамперед символом соціального статусу», — розповів провідний автор статті Пол Хупер (Paul Hooper).

На його думку, аналогічні процеси розвиваються і в інших країнах, де населення переселяється у міста та починає заробляти гроші. Всі сили людей починають йти на те, щоб бути не гіршими за сусідів, і незабаром їм починає здаватися, що вони не можуть дозволити собі багато дітей, вважають антропологи.