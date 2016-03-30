Спинний мозок успішно відновили за допомогою стовбурових клітин

Марк Тушинскі (Mark Tuszynski) і його колеги відзначають, що спроби «полагодити» спинний мозок таким чином робилися давно, проте нікому з учених раніше не вдавалося досягти успіху, пише Медпортал.

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Автори ввели клітини-попередники нейронів у пошкоджений спинний мозок тварин. Клітини почали функціонувати подібно до інших клітин спинного мозку – вони формували повноцінні синапси, що допомогло повернути щурам рухливість. При проведенні попередніх експериментів відновлення кортикоспинальных аксонів не відбувалося і здатність рухатися до тварин не поверталася.

Вчені вважають, що нова методика допоможе паралізованим людям, які втратили рухливість після травм. Втім, поки про тестування цього підходу на людях говорити передчасно. Найближчим часом автори протестують розроблену ними технологію на більших тваринвх.