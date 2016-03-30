Епідемію вірусу Ебола вдалося взяти під контроль - ВООЗ
За словами гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я, незважаючи на окремі нові випадки захворювання, епідемію вдалося взяти під контроль.
Дія введеного раніше глобального надзвичайного стану через епідемію вірусу Ебола скасували. Про це у вівторок, 29 вересня, заявила генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Чен в Женеві, передає Deutcshe Welle.
За її словами, незважаючи на окремі нові випадки захворювання, епідемію вдалося взяти під контроль. Заява Чен прозвучала після відповідної рекомендації міжнародних експертів-вірусологів. "Я погодилася з їх рекомендаціями", - заявила Чен.
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Перед цим експерти обговорили хід поширення епідемії вірусу Ебола з 2013 року. На їхню думку, потрібно також скасувати і введені раніше обмеження на пересування.
За даними ВООЗ, з початку спалаху епідемії вірусу Ебола в Африці, тобто з грудня 2013 року, число загиблих перевищило 11,3 тисячі осіб, а також близько 28 тис випадків захворювання. Найбільш постраждалими від інфекції країнами вважаються Гвінея, Ліберія і Сьєрра-Леоне.