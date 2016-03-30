Епідемію вірусу Ебола вдалося взяти під контроль - ВООЗ

Дія введеного раніше глобального надзвичайного стану через епідемію вірусу Ебола скасували. Про це у вівторок, 29 вересня, заявила генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Чен в Женеві, передає Deutcshe Welle.

За її словами, незважаючи на окремі нові випадки захворювання, епідемію вдалося взяти під контроль. Заява Чен прозвучала після відповідної рекомендації міжнародних експертів-вірусологів. "Я погодилася з їх рекомендаціями", - заявила Чен.

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Перед цим експерти обговорили хід поширення епідемії вірусу Ебола з 2013 року. На їхню думку, потрібно також скасувати і введені раніше обмеження на пересування.

За даними ВООЗ, з початку спалаху епідемії вірусу Ебола в Африці, тобто з грудня 2013 року, число загиблих перевищило 11,3 тисячі осіб, а також близько 28 тис випадків захворювання. Найбільш постраждалими від інфекції країнами вважаються Гвінея, Ліберія і Сьєрра-Леоне.